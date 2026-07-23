В какой стране дают бесплатное жилье и как туда переехать из России

Владимир Розов

"Обожравшиеся дармоеды" бегут не с пустыми руками, а с богатствами России и в России наворованным. По официальным данным только ЦБ РФ из России с 1992 года выведено за рубеж только денег 2 триллиона долларов, по неофициальным данным эта сумма в 4-5 раз больше. И даже не это самое страшное. Известный циник и прагматик политической арены Бжезинский в 2013 году на переговорах по ограничению стратегических вооружений поиздевался над российской делегацией: «американский политик, общаясь с нашими учеными по проблеме ПРО, заметил, что он «не видит ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит 500 миллиардов долларов, принадлежащих российской элите». А потом добавил: «Вы еще разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже там...» (В.Ю. Катасонов, проф., д. э. н., советник ЦБ РФ 2000 - 2010). Такого позорища нет ни в одной стране мира, соответственно и отношение к России за рубежом, как к нищей стране предателей, ни на что практически неспособной.