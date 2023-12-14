Юлия Барановская попала в кадр вместе с молодым коллегой

Телеведущую Юлию Барановскую заподозрили в новом романе. 43-летняя Юлия Барановская не любит афишировать свою личную жизнь и делится с публикой лишь воспоминаниями о своем первом гражданском браке с Андреем Аршавиным.
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