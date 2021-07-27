Романтическое фото Высоцкой и Кончаловского растрогало фанатов

Актриса показала романтичное фото с супругом.Текст новости читай ниже, а в галерее любуйся на Юлию Высоцкую и Андрея Кончаловского:Андрей Кончаловский и Юлия ВысоцкаяАндрей Кончаловский и Юлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая, Андрей и Петр КончаловскиеЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийАндрей Кончаловский и Юлия ВысоцкаяАндрей Кончаловский и Юлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая в 2007 году Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая в 2017 году Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая в 2005 году Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая в 2005 году Юлия Высоцкая в 2005 году Юлия Высоцкая в 2005 и 2017 годах Юлия Высоцкая в 2005 году Юлия Высоцкая в 1998 году Юлия Высоцкая в 2005 году Юлия Высоцкая в 2016 году Юлия Высоцкая в 2005 году Юлия Высоцкая в 2016 году 47-летняя Юлия Высоцкая опубликовала в инстаграме новое романтичное фото с 83-летним супругом Андреем Кончаловским.