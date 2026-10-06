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В России почти вдвое выросли продажи романа "Чума" Альбера Камю

В России почти вдвое выросли продажи романа "Чума" Альбера Камю

Речь идет о знаменитом романе, впервые опубликованном в 1947 году Россияне стали почти в два раза чаще покупать роман французского писателя Альбера Камю "Чума", чем годом ранее.

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