Владимир Путин поздравил руководство Крыма и Севастополе с праздником

Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону главе Крыма Сергею Аксенову, председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову, занимавшим посты мэра Севастополя Алексею Чалому и полпреда президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву (2014-2016) и поздравил их с 10-летием воссоединения Крыма с Россией.