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На Ставрополье автоинспекторы помогли потушить загоревшийся автомобиль

На Ставрополье автоинспекторы помогли потушить загоревшийся автомобиль

Накануне во время дежурства на одной из улиц города Светлограда Петровского округа сотрудник Госавтоинспекции Павел Сидоренко заметил, что в салоне припаркованного возле здания МРЭО ГИБДД автомобиля началось задымление.

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