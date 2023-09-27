В Ростовской области остановили поиски 11-летнего донского школьника Вани

Мальчик несколько дней не выходил на связь со своими родителями, чем сильно их напугал.Волонтёры общественного движения "Лиза Алерт" объявили об окончании поисков в Аксайском районе Ростовской области 11-летнего мальчика Вани А.
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