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Царьград

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В Ростовской области остановили поиски 11-летнего донского школьника Вани

В Ростовской области остановили поиски 11-летнего донского школьника Вани

Мальчик несколько дней не выходил на связь со своими родителями, чем сильно их напугал.Волонтёры общественного движения "Лиза Алерт" объявили об окончании поисков в Аксайском районе Ростовской области 11-летнего мальчика Вани А.

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