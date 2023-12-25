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Облаченного в один носок на “голой” вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio обманули

Облаченного в один носок на “голой” вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio обманули

После “голой вечеринки” у Насти Ивлеевой многие гости остались в шоке от выбора наряда рэпера Vacio, который явился на тусовку, одетым лишь в носок.

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