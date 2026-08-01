Депутат Чаплин напомнил о льготах для предпенсионеров

Гражданам напомнили, когда и как начинают действовать налоговые льготы для предпенсионеров.Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил о налоговых привилегиях, которые полагаются жителям предпенсионного возраста.
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