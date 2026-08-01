Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 568 подписчиков

Депутат Чаплин напомнил о льготах для предпенсионеров

Депутат Чаплин напомнил о льготах для предпенсионеров

Гражданам напомнили, когда и как начинают действовать налоговые льготы для предпенсионеров.Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил о налоговых привилегиях, которые полагаются жителям предпенсионного возраста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии