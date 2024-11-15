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Кардиохирург назвал цели чемпионата по ходьбе «Человек идущий»

Кардиохирург назвал цели чемпионата по ходьбе «Человек идущий»

Основной этап чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий» завершится 15 ноября. О целях мероприятия и о том, как поддерживать физическую активность, «Известиям» рассказал идеолог проекта, кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия.

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