Кардиохирург назвал цели чемпионата по ходьбе «Человек идущий»

Основной этап чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий» завершится 15 ноября. О целях мероприятия и о том, как поддерживать физическую активность, «Известиям» рассказал идеолог проекта, кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия.