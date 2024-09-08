Эксперт о выборах в Татарстане: «Думаю, что явка будет традиционно высокой»

Явка на выборах в Татарстане обещает быть высокой. Такое мнение во время прямого включения на телемарафоне «Всей семьей на выборы!» телеканала ТНВ высказала политолог, руководитель Департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.