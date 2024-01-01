Кефир или йогурт: в чем разница и что полезнее

Сегодня мы хотим разобраться, что же всё-таки полезнее и как необходимо правильно выбирать продукт. кефир лучше пить вечером, а йогурт есть утром Если вы хотите укрепить своё здоровье, то необходимо обзавестись привычкой выпивать стакан этого кисломолочного продукта в день.