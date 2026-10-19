Закрытое обсуждение миграционной политики на саммите лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, проходившем 15–16 октября, переросло в ожесточенную и «безобразную» перепалку, которую дипломаты назвали «недостойной уровня Европейского совета».
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