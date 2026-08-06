Александр Лазарев: Зеки в ТЦК — это не реформа, а узаконенный беспредел на улицах

Почему Владимир Зеленский обвинил западных партнёров в гибели людей, но не предложил немедленных переговоров? Как отказ Дональда Трампа в лицензиях на производство ракет для Patriot связан со страхом утечки технологий из Украины? Действительно ли 80% американских ракет к системам ПВО израсходованы на Ближнем Востоке, и при чём здесь запросы Киева? И как признание Залужного о Читать далее: https://govorit.