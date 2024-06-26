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Петербургский дневник

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Владимир Путин заявил о необходимости ускорить модернизацию судостроительных предприятий

Большинство производителей комплектующих «загружены на полную» Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить модернизацию судостроительных предприятий, чтобы можно было избежать срыва поставок комплектующих.

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