Большинство производителей комплектующих «загружены на полную» Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить модернизацию судостроительных предприятий, чтобы можно было избежать срыва поставок комплектующих.
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