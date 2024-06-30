За день до начала председательства Венгрии в ЕС Орбан выпустил правый манифест об «упадке Европы»

Накануне завтрашего заступления Будапешта за председательский штурвал в ЕС глава правительства Венгрии Виктор Орбан опубликовал в правом венгерском издании Magyar Nemzet статью под названием «Предательство и редизайн», в которой очертил задачи европейских правых сил на ближайшую перспективу.