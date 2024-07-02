В Алтайском крае возбудили дело после гибели подростка во время купания

14-летний мальчик утонул, плавая в непредназначенном для этого месте В Алтайском крае правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 14-летнего подростка в озере на территории села Велижанка Панкрушихинского района.
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