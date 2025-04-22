В Соцфонде рассказали, кто получит майские пенсии досрочно

В Соцфонде России рассказали, кто поучит майские пенсии уже в апреле. Как сообщило ведомство в своем телеграм-канале, до 30 апреля дoсрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно деньги приходят через банк с 1-го по 5-е число.
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