В Соцфонде рассказали, кто получит майские пенсии досрочно

В Соцфонде России рассказали, кто поучит майские пенсии уже в апреле. Как сообщило ведомство в своем телеграм-канале, до 30 апреля дoсрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно деньги приходят через банк с 1-го по 5-е число.