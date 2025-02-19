По делу дорожного министра задержали сына экс-губернатора Челябинской области

В Челябинской области задержан сын бывшего губернатора Александр Дубровский. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предпринимателя Александра Дубровского задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева.
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