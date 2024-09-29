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Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» примет «Дубай», «Спартак Суботица» сыграет с «Партизаном»

Словенская «Цедевита-Олимпия» примет «Дубай» из ОАЭ. «Спартак Суботица» встретится с «Партизаном» в матче сербских команд.

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