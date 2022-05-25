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Названо имя готовившего покушение на Джорджа Буша иностранца

Названо имя готовившего покушение на Джорджа Буша иностранца

Жителю штата Огайо во вторник предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве к заговору с целью убийства бывшего президента Джорджа Буша-младшего, сообщил в среду американский телеканала ABCNews со ссылкой на Министерство юстиции США.

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