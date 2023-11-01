Год молодежи в Кишиневе: будут награждены самые активные волонтеры

Таким образом столичная мэрия намерена завершить Год молодежи в Кишиневе. Этот день будет ознаменован не только признанием усилий волонтеров, но и вручением призов самым активным волонтерам, самым значительным волонтерским проектам и организациям, поддержавшим волонтерскую деятельность в 2023 году.