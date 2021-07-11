Самоубийственное решение и гибель десятков миллионов человек

В статье использованы следующие сокращения: ВНОС – войска воздушного наблюдения, оповещения и связи, ВО – военный округ, ГАБТУ – Главное автобронетанковое управление, ГШ – Генеральный штаб, ДФ – Дальневосточный фронт, ЗабВО – Забайкальский ВО, ЗакВО – Закавказский ВО, ЗапОВО – Западный особый ВО, КА – Красная Армия, кк – кавалерийский корпус, КОВО – Киевский особый ВО, ЛВО – Ленинградский ВО, МВО – Московский ВО, мд – моторизованная дивизия, МЗА – малокалиберная зенитная артиллерия, мк – механизированный корпус, ОдВО – Одесский ВО, ОрВО – Орловский ВО, ПрибОВО – Прибалтийский особый ВО, САВО – Среднеазиатский ВО, сад – смешанная авиадивизия, СЗА – среднекалиберная зенитная артиллерия, ск (сд) – стрелковый корпус (дивизия), СКВО – Северо-Кавказский ВО, тд – танковая дивизия, ХВО – Харьковский ВО.