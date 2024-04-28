Digital Foundry протестировали мод, который активирует скрытую в файлах Dragon's Dogma 2 т...

Digital Foundry протестировали мод, который активирует скрытую в файлах Dragon's Dogma 2 трассировку путиТрассировка пути или, во всяком случае, неполная версия спрятана среди файлов игры Dragon’s Dogma 2, которые при желании можно активировать благодаря моду Graphics Suite Alpha от EXXXCellent, первым обнаруживший наличие этой технологии в строках кода… источник.
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