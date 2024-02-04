Биржевая цена на одну марку бензина рухнула

В первый день февраля стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) рухнула сразу на 6,81 процента за сутки, до 47 372 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.