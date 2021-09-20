Почему мы должны оправдывать Советский Союз, это была другая страна

Политика как она естьПолитикаПочему мы должны оправдывать Советский Союз, это была другая страна – Леонид Геннадьевич, а имеет ли смысл делать том «Намедней» про нулевые и десятые прошлого века? Или все-таки уже.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаИ кто это такие "МЫ " ? Честным людям и патриотам на территории СССР не за что оправдывать СССР ,это было ЛУЧШЕЕ Государство ,как по развитию страны ,так и для большинства народа -как по сравнению с РИ ,так и по сравнению с Государствами врагов СССР на территории захваченного ими СССР , в которых "а сейчас лучше ,чем в СССР ", только преступникам ,паразитам ,врагам своей страны и народа ,так и с процентами 90 стран мира .Владимир Uон же сам родился в СССР - получил от него ВСЁ - , и теперь -=-=- предаёт свою землю = ...- конченный...Виталий ТарусинНи нам, ни СССР не за что, и не перед кем оправдываться. Сама постановка вопроса не корректна. А я считал, что Парфёнов умный...(((Михаил ФедюшинПарфёнов обыкновенный лизоблюд и предатель! Винишко пил с Брежневм за одним столом, а потом всех предал и спрятался, тварь гнилая. Время прошло стал нос высовывать, " Где бы и как бы опять к большому столу пристроится" Хитроопый тупоголовый журналюга! Таких пальцем надо давить! У нас одна страна! Россия! СССР то же Россия! СССР разрушили предатели, карьеристы и вот такие парфёновы подтиралы и подлизалы.VCVasilii ChitinЗначит, когда государство в какой то период ослабло, от него можно всем кто хочет отрывать куски. Но когда то же государство окрепло, оно, по Парфенову, не вправе требовать ранее, против его воли, отнятое.Валентин Сергеевич СыропятовПидарас есть пидарас............Комментировать
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