«Биатлонная сосна» в Ижевске вошла в реестр старовозрастных деревьев России

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало больше деревьев-памятников живой природы. Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, «Биатлонная сосна» попала в официальный реестр старовозрастных деревьев России.
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