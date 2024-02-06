SUSANIN
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SUSANIN

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«Биатлонная сосна» в Ижевске вошла в реестр старовозрастных деревьев России

«Биатлонная сосна» в Ижевске вошла в реестр старовозрастных деревьев России

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало больше деревьев-памятников живой природы. Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, «Биатлонная сосна» попала в официальный реестр старовозрастных деревьев России.

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