Пара электропикапов Tesla Cybertruck устроила гонку с пилотажным самолётом

Серийный выпуск Tesla Cybertruck, начавшийся в 2023 году, стал одним из самых важных событий мировой автомобильной индустрии, а сам электрический пикап стал востребованной моделью для тестов у журналистов и блогеров.
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