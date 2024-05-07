Революция в автомобильных дисплеях? Huawei представила и сразу начала продавать экраны светового поля

Huawei представила экран светового поля (светопольный дисплей) — это новая категория автомобильных дисплеев, которые позволяют отображать экран размером от 35 до 40 дюймов, который по ощущениям находится на расстоянии 3 метров от человека.
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