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Подмосковные МТК вошли в топ-3 по объему привлеченного финансирования

Подмосковные МТК вошли в топ-3 по объему привлеченного финансирования

С начала года более 300 малых технологических компаний в России привлекли 21,3 миллиарда рублей с помощью финансовых инструментов Национальной гарантийной системы.

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