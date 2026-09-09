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Царьград

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"Новатэк" начнет поставки СПГ во Вьетнам в 2027 году

"Новатэк" начнет поставки СПГ во Вьетнам в 2027 году

Леонид Михельсон, глава "Новатэк", объявил, что компания близка к заключению соглашения с Вьетнамом о поставках СПГ.

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