Clean Hydrogen Investment Tops $130 Billion

The oil and gas supply shock amid the Middle East conflict has accelerated cumulative global investments in clean hydrogen to above $130 billion across more than 570 projects, as energy security has become a key driver of uptake alongside industrial growth and decarbonization targets, the Hydrogen Council said in a new report on Thursday.
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