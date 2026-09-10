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Clean Hydrogen Investment Tops $130 Billion

The oil and gas supply shock amid the Middle East conflict has accelerated cumulative global investments in clean hydrogen to above $130 billion across more than 570 projects, as energy security has become a key driver of uptake alongside industrial growth and decarbonization targets, the Hydrogen Council said in a new report on Thursday.

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