Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🏥 В пгт ГРЭС под Симферополем завершается строительство здания новой поликлиники Своего здания у 5-й поликлиники никогда не было и десятилетиями, с советского времени, врачи вели приём на первых этажах нескольких жилых многоэтажек.
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