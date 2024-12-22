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Самая честная стата о сезоне каждого гонщика «Ф-1»: один пилот – один факт

Самая честная стата о сезоне каждого гонщика «Ф-1»: один пилот – один факт

Нашелся проехавший 100% дистанции длиннейшего года! Вот и завершился самый длительный сезон в истории «Формулы-1»: 24 Гран-при, 6 спринтов, 1444 зачетных круга и бесчисленное количество трековых и эфирных часов! Титульная интрига все-таки ожила, победы и дубли разыгрывались четырьмя топовыми командами, а количество триумфаторов Гран-при достигло 7 – тоже рекорд конкуренции в новейшую эпоху.

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