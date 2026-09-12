Русская весна
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Русская весна

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Зеленский угрожает России блэкаутом

Зеленский угрожает России блэкаутом

Зеленский угрожает ответить России блэкаутом на блэкаут. «Если россияне будут бить по нашей энергетике — они получат то же самое.

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