Депутат Колтунович: «Верховная Рада должна проголосовать за пункты Комплекса Минских соглашений, а не идти на каникулы»

Депутат Колтунович: «Верховная Рада должна проголосовать за пункты Комплекса Минских соглашений, а не идти на каникулы»

Украинский парламент должен прекратить любую другую работу и в течение двух недель выполнить политическую реализацию Минских соглашений, чтобы украинским переговорщикам было с чем ехать в Берлин.

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