Виновника смертельного ДТП в Тосно заключили под стражу

В результате происшествия погибли два человека, в том числе ребенок Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила о заключении под стражу водителя микроавтобуса «Фольксвагена», который, не справившись с управлением автомобиля, наехал на столб линии электропередачи.