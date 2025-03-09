Виновника смертельного ДТП в Тосно заключили под стражу

В результате происшествия погибли два человека, в том числе ребенок Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила о заключении под стражу водителя микроавтобуса «Фольксвагена», который, не справившись с управлением автомобиля, наехал на столб линии электропередачи.
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