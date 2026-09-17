Активы Nestle и «дочка» Auchan в РФ переданы во временное управление — указ Путина

Активы Nestle и «дочка» Auchan в России переданы во временное управление — указ Путина. В ответ на захват наших активов на Западе президент подписал указ о передаче российских активов французского ретейлера Auchan и швейцарской продовольственной корпорации Nestlé во временное управление компании «Л.
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