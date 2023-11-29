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Ужасы Котловки: депутат Пыжов против шлагбаума

Ужасы Котловки: депутат Пыжов против шлагбаума

3 апреля, этого, 2023 года The Moscow Post опубликовал журналистское расследование "Пыжов из Зазеркалья" в котором рассказывалось о том, как Московская зеркальная фабрика "авторитетного" муниципального депутата Антона Пыжова устроила адскую жизнь обитателям Нагорной улицы (район Котельники), поскольку выступила резко против шлагбаума, который установили жители домов, устав от проходимцев всех мастей.

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