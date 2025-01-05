Championship League 2025: Хоссейн Вафаей возглавил первую группу

По итогам первой группы турнира Championship League 2025 Хоссейн Вафаей занял первую строчку в таблице и вышел в группу победителей, сообщает WST Хоссейн Вафаей Айюри (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Championship League 2025 Результаты Championship League 2025 Группа 1 - результаты Championship League 2025 Расписание - трансляции Иранец Хоссейн Вафаей обыграл Джека Джонса со счетом 3-1 в финале первой группы турнира Championship League 2025 и забронировал место в группе победителей.