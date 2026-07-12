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Мостовой о Месси на ЧМ: «Почти в 40 лет возит по полю 20-летних ребят – это же фантастика! Аргентина в полуфинале заслуженно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на нынешнем чемпионате мира.

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