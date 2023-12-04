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Всё! Вернём радугу детям!

Всё! Вернём радугу детям!

ЛГБТ в минус Верховный суд России признал международное ЛГБТ-движение экстремистской организацией.

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