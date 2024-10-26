Юрист о детях-квадроберах и ответственности их родителей: «Наказывать за игру достаточно странно»

НОВОСИБИРСК, 26 октября, ФедералПресс. Недавно депутат Госдумы Сергей Колунов предложил призвать к ответственности родителей детей-квадроберов, а в одной из красноярских школ преподаватель физики во время уроков переоблачился в квадробера.
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