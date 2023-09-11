Онлайн-марафон «Голос Нижнего» прошел в Штабе общественной поддержки

В Единый день голосования в Штабе общественной поддержки прошел онлайн-марафон «Голос Нижнего». В рамках марафона студенты экономических факультетов нижегородских вузов, активисты и волонтеры Нижегородского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» обсудили с депутатом Государственной Думы РФ Юрием Станкевичем и руководителем Штаба общественной поддержки Ольгой Щетининой основы избирательного права и избирательного процесса в нашей стране, а также основные приоритеты экономического развития России и принципы «зеленой» экономики.