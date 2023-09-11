Нижегородская правда

176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • настася
    Хорошо писать по шаблону. Если есть хоть какие то попытки с его стороны к начинанию. А вот когда их нет... Два пути. ...Как превратить му...
  • александр муравьев
    Она ещё кому-то интересна?. Одну её песню помню "Маленький городок" а дальше только секс. Всю попсу 90-х отправить на...Правда или ложь: ...
  • Надежда Никитина
    Да. Мир не без добрых людей. Не смотря, что гаденышей много, но хороших, настоящих, добрых все же больше. Слава Богу.Нижегородцы спасл...

Онлайн-марафон «Голос Нижнего» прошел в Штабе общественной поддержки

Онлайн-марафон «Голос Нижнего» прошел в Штабе общественной поддержки

В Единый день голосования в Штабе общественной поддержки прошел онлайн-марафон «Голос Нижнего». В рамках марафона студенты экономических факультетов нижегородских вузов, активисты и волонтеры Нижегородского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» обсудили с депутатом Государственной Думы РФ Юрием Станкевичем и руководителем Штаба общественной поддержки Ольгой Щетининой основы избирательного права и избирательного процесса в нашей стране, а также основные приоритеты экономического развития России и принципы «зеленой» экономики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх