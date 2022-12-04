NaukaTeh

45 подписчиков

Подобная легенда родилась во времена электронно-лучевых трубок

Подобная легенда родилась во времена электронно-лучевых трубок

﻿﻿Только ленивый не писал на тематических форумах, что магнитный замок на корпусе отключал телефон. Подобная легенда родилась во времена электронно-лучевых трубок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх