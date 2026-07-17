Как кино училось смотреть на животных, а не через них

Что происходит, когда кинематограф перестаёт использовать животное как метафору человека и пытается заглянуть в его мир? Разбирая фильмы программы «Ни одно животное не пострадало» в Музее «Гараж», критик прослеживает эволюцию взгляда на братьев наших меньших.