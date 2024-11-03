НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Дерби «Спартака» и ЦСКА с дракой и 3 красными, 859-й гол Овечкина, «Ливерпуль» – лидер АПЛ, поражение Хачанова, Норрис выиграл спринт в Сан-Паулу, сухой матч Сафонова, Слуцкий – вице-чемпион Китая и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Спартак» победил ЦСКА – 2:0. Бонгонда и Медина забили, а сама игра ознаменовалась дракой, по итогам которой Виллиан Роша и Руслан Литвинов получили прямые красные (Литвинов – после видеопросмотра), еще одно удаление схлопотал Иван Обляков – за две желтые.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх