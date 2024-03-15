Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    К сожалению, сравнивать Конкина в роли Шарапова с нынешними военными очень некорректно. Времена, сразу после 1945 год...Тема преемника Пу...
  • Сергей Горечев
    Наказания должны быть жесткими, неотвратимыми и показательными. С врагами иначе никак!"Голосующие" с пу...
  • Николай Ширшов
    А почему им дают строить укрепления? Почему не наносят удары, чтобы им стало не до строительства.Эта битва станет ...

Макрон пообещал сделать всё, чтобы победить Россию

Макрон пообещал сделать всё, чтобы победить Россию

Президент Франции дал воинственное интервью местным СМИ.По словам Эммануэля Макрона, он сделал всё, чтобы установить мир на Украине, и рассказал о Минских соглашениях, которые должны были гарантировать стабильность ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Этот извращенец хорошо сформулировал, что их ждёт!
Ответить
21 час.
МН
Михаил Новиков
Посмешищем и сборищем идиотов, евросоюз выглядит и сейчас!  А вот лучшее что может сделать макрон для своей страны - это уйти в отставку!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх