Президент Франции дал воинственное интервью местным СМИ.По словам Эммануэля Макрона, он сделал всё, чтобы установить мир на Украине, и рассказал о Минских соглашениях, которые должны были гарантировать стабильность ситуации.
Макрон пообещал сделать всё, чтобы победить Россию
Комментарии
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В
Воробей
Этот извращенец хорошо сформулировал, что их ждёт!
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21 час.
МН
Михаил Новиков
Посмешищем и сборищем идиотов, евросоюз выглядит и сейчас! А вот лучшее что может сделать макрон для своей страны - это уйти в отставку!
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20 час.
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