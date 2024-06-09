В Самаре автомобиль столкнулся с припаркованным автобусом, четверо погибли

Водитель арендованной машины врезался в припаркованный на ночь автобус на одной из улиц Самары, в результате столкновения погибли четыре человека, включая трех несовершеннолетних, сообщили представители СУ СК по Самарской области в Telegram-канале ведомства.
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