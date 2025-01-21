❗️Огонь перекинулся на соседние дома. В Ялте тушат сильный пожар В Ялте произошло возгорание одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов.
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❗️Огонь перекинулся на соседние дома. В Ялте тушат сильный пожар В Ялте произошло возгорание одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов.